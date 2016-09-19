Гройсман: уряд захистить естонського інвестора, який будує набережну у курортній Затоці

Про це прем'єр сказав в ефірі ТСН.Тиждень на телеканалі "1+1".

"Це наша робота і ми маємо це робити, тому що якщо український та міжнародний бізнес хоче інвестувати в Україну, моє завдання як прем'єр міністра, щоб ця інвестиція була успішною", - сказав Гройсман.

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За словами Гройсмана, до кінця місяця буде створено офіс супроводження інвестицій і такі випадки, як у Затоці, будуть у полі зору цього офісу.

Прем'єр Гройсман вважає, що у випадку із Затокою поліція спрацювала ефективно, затримавши усіх, хто тиснув на інвестор, і суд виніс рішення залишити їх за гратами.

"Мені не сподобалися оті "бройлери" бриті, які намагаються підмінювати закон. Спортсмени мають займатися спортом, а не займатися тим, щоб блокувати органи влади. Це виклик усій правоохоронній системі. Я розмовляв з міністром Аваковим, з керівником Національної поліції Деканоїдзе. Це один з пріоритетів – ми будемо особливо нетерпимими по відношенню до розбоїв, грабувань, рекету", - запевнив Володимир Гройсман.