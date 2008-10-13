Симоненко натякнув Морозу, що зараз не до нього

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що швидкоплинність виборчої кампанії не дає змоги повноцінно обговорити перспективи блокування Компартії України з іншими політичними силами.

Як повідомляє прес-служба партії, П.СИМОНЕНКО зазначив, що “розвиток політичної ситуації сьогодні не дає можливості провести необхідні узгодження з цього питання, отже, воно залишається відкритим”.

Водночас він підкреслив, що КПУ продовжує проводити лінію на співробітництво з іншими політичними силами лівого спрямування.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня голова СПУ О.МОРОЗ звернувся до лідера комуністів П.СИМОНЕНКА із пропозицією об’єднати очолювані ними партії, а також інші політичні сили лівого спрямування у єдиний виборчий блок в разі проведення дострокових парламентських виборів.