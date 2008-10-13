Тимошенко і Ющенко не впоралися з амбіціями – європейські ЗМІ

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і Президент Віктор ЮЩЕНКО не змогли приборкати особисті владні амбіції на користь України.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, таку думку висловила австрійська газета Standard.

Загалом, за висновками радіостанції, європейські ЗМІ уважно стежать за політичними перипетіями в Україні. “Газетні коментарі здебільшого гострі та критичні”, - наголошується в огляді преси “Німецької хвилі”.

“Вільні демократичні вибори – це, звісно, добре, - пише німецька газета Rheinische Post. - Але якщо громадян України вже втретє за менш як три роки запрошують прийти до виборчих скриньок, тоді це вже не є ознакою добре функціонуючої державної форми. Тоді стає очевидно, що внутрішньополітична напруга та владна боротьба є пануючими елементами цієї системи”, - констатує видання.

“Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЮЩЕНКО не змогли приборкати свої особисті владні амбіції на користь своєї держави, - пише Standard. - Перша хоче стати Президентом, другий – ним залишитися”.

“Яку логіку при цьому переслідує ЮЩЕНКО - незрозуміло, - розмірковує швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung. - Його блокові, згідно з опитуваннями, загрожують великі втрати на дострокових виборах. Не виключено, що саме прихильна до Москви Партія регіонів найбільше виграє від дострокового голосування – результат, що для ЮЩЕНКА, який прагне наблизити Україну до НАТО та ЄС, не мав би видаватися привабливим”.

Позицію В.ЮЩЕНКА коментує також німецька газета Tageszeitung: “Своє відзняте наперед телезвернення про розпуск парламенту ЮЩЕНКО розпорядився продемонструвати саме тоді, коли він перебував в Італії. Президент уже тривалий час не шукав компромісу. Інші політичні актори також. У такій ситуації нові вибори, мабуть, були таки найліпшим виходом. Однак проблема в тім, що держава, яка нині дедалі більше скочується до економічної кризи та перебуває в умовах галопуючої інфляції, не може дозволити собі нових виборів і пов’язаної з ними нестабільності”, - застерігає німецька газета.