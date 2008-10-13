Суд дозволив концерт до дня УПА на Майдані

Окружний адміністративний суд міста Києва не знайшов підстав обмежувати право ВО «Свобода» на організацію концерту на Майдані Незалежності з нагоди святкування дня Покрови Святої Богородиці, але заборонив марш з нагоди річниці створення УПА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

У ДЗГ нагадали, що 13 жовтня працівники Шевченківського районного управління Головного управління МВС України в м. Києві, керуючись нормами Закону України «Про міліцію», не дозволили Всеукраїнському об‘єднанню «Свобода» зводити сцену на Майдані Незалежності.

Наразі стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши позов Київської міської державної адміністрації щодо обмеження права ряду громадських об’єднань на проведення 14 жовтня масових заходів у центрі столиці, не знайшов підстав обмежувати право ВО «Свобода» на організацію концерту на Майдані Незалежності з нагоди святкування дня Покрови Святої Богородиці. Водночас суд заборонив проведення будь-якими громадськими об’єднаннями іншого масового заходу – маршу з нагоди річниці створення УПА.

Зважаючи на це, столична міліція не буде протидіяти організаторам концерту у спорудженні відповідної сцени і зробить усе від неї залежне, аби забезпечити належний громадський порядок під час проведення масових заходів в межах чинного законодавства.

У ДЗГ зазначили, що у святкових заходах у Києві 14 жовтня візьме участь міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва. З завтрашнього дня в Києві мають діяти два окружні суди: Центральний і Лівобережний.