Порошенко у Нью-Йорку зустрівся з президентом Туреччини

04:41, 21 вересня 2016
Політика
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У рамках участі у 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

president.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.

"Глави двох держав обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих у ході п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, зокрема у сфері лібералізації торгівлі. Сторони відзначили інтенсивність двостороннього порядку денного і підтвердили прагнення до подальшого поглиблення стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

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Президент України також запросив турецькі компанії взяти участь у приватизації українських підприємств.

Співрозмовники домовилися про проведення найближчим часом українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі надаватиме Україні підтримку у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави як у двосторонньому, так і багатосторонньому вимірах.

Він також підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар.

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