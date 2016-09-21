Порошенко у Нью-Йорку зустрівся з президентом Туреччини
У рамках участі у 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.
"Глави двох держав обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих у ході п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, зокрема у сфері лібералізації торгівлі. Сторони відзначили інтенсивність двостороннього порядку денного і підтвердили прагнення до подальшого поглиблення стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПорошенко провів переговори з віце-президентом США Байденом
Президент України також запросив турецькі компанії взяти участь у приватизації українських підприємств.
Співрозмовники домовилися про проведення найближчим часом українсько-турецької робочої групи з питань енергетики.
Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі надаватиме Україні підтримку у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави як у двосторонньому, так і багатосторонньому вимірах.
Він також підкреслив, що відновлення діалогу з Росією не вплине на позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму і засудження порушення прав кримських татар.