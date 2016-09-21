Байден закликав Порошенка прискорити реформи в енергетиці та системі судоустрою

Про це йшлося під час зустрічі Байдена і Порошенка на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Посольство США в Україні у Facebook з посиланням на Білий дім.

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«Віце-президент привітав президента Порошенка із завершенням перевірки МВФ та поінформував його, що зроблено усі політичні кроки для того, щоб розпочати видачу Україні третьої суверенної кредитної гарантії США на суму до один мільярд доларів. Вони погодилися, що ці віхи є покажчиками подальшого поступу України на шляху реформ. Віце-президент при цьому наголосив, що керівництву України слід прискорити реформи, необхідні для зміцнення енергетики та судоустрою в Україні», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що віце-президент вкотре сказав про нагальність забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією прес-службі глави Української держави, Байден і Порошенко під час зустрічі в рамках 71-ї сесії Генасамблеї ООН також обговорили ситуацію на Донбасі та виконання Мінських домовленостей. Порошенко подякував США за посилення санкцій проти Росії. Було домовлено активізувати дипломатичні зусилля для припинення російської агресії проти України.