Хто застосовує фізичну силу в ЦВК - версія СБУ

У Службі безпеки України спростовують інформацію деяких народних депутатів від Блоку Юлії Тимошенко про застосування бійцями спецпідрозділу СБУ «Альфа» фізичної сили до депутатів від цієї політичних сили сьогодні у приміщенні Центральної виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

«Ситуація розгортається з точністю до навпаки», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати від БЮТ Олег ЛЯШКО і Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ заявили, що спецпідрозділ «Альфа» у повному озброєнні та люди з Управління державної охорони зранку заблокували приміщення ЦВК. За їхніми даними, бійці «Альфа» не дають можливості народним депутатам ні залишити приміщення ЦВК, ні зайти всередину.

У свою чергу, депутат-“бютівець” Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що бійці спецпідрозділу «Альфа» у приміщенні Центральної виборчої комісії завдали тілесних ушкоджень трьом народним депутатам.