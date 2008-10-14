Кравчук визнав, що з грошей, виділених на купівлю голосів, 2/3 вкрали

У прямому ефірі програми "Шустер Live" на телеканалі Україна екс-президент Леонід Кравчук “привідкрив таємницю”: як есдеки купували голоси у 2006 році, й що із цього вийшло.

“Я тільки привідкрию одну таємницю. Коли ми йшли в 2006-му році на вибори з Соціал-демократичною партією, то ми виділили дуже великі гроші на те, щоб зібрати підписи "НАТО – ні", - заявив Кравчук. - І давали за один голос 3 гривні. Планували. А одержали люди по 1-й гривні, а 2 десь пішли. Їх вкрали і збудували дачі навколо міста”.