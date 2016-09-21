Бурбак: президент має використати усі можливості на Генасамблеї ООН для тиску на Росію

Таку думку висловив керівник фракції політичної партії "Народний фронт" Максим Бурбак у своєму дописі на Facebook у середу, 21 вересня.

"Головне завдання Президента України в Нью-Йорку - використати всі можливості початку щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН для тиску на Росію і захисту України», - підкреслив Бурбак.

Він нагадав, що за ініціативою лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка Верховна Рада України ухвалила постанову про невизнання легітимності Державної Думи Російської Федерації.

Делегація України, підкреслив Бурбак, має донести цю позицію до Ради Безпеки і Генеральної асамблеї ООН.

«Необхідно неухильно дотримуватися того підходу, який втілював Уряд Арсенія Яценюка - тиск, тиск і ще раз колективний тиск на агресора», - наголосив Бурбак.