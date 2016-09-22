"Надпотужна рушійна сила": Марина Порошенко зустрілася з Мішель Обамою

09:45, 22 вересня 2016
Політика
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Дружини президентів України та США Марина Порошенко та Мішель Обама обговорили між собою проекти, якими вони займаються.

/ facebook.com/petroporoshenko

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Петро Порошенко.

За словами президента, його дружина побувала на прийомі від імені першої леді США.

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"Їхня діяльність як матерів - схожа: Мішель опікується питаннями освіти дівчат-підлітків, Марина - допомогою у здобутті освіти та соціалізації дітей з інвалідністю", - зазначив глава української держави.

Порошенко також висловив упевненість, що "жіноча солідарність - надпотужна рушійна сила".

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