Президент Словаччини запевнив Порошенка в незмінній позиції щодо санкцій проти РФ
12:10, 22 вересня 2016Політика
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Президент Словаччини Андрей Кіска запевнив президента України Петра Порошенка в незмінній позиції його країни щодо політики санкцій проти Російської Федерації.
Петро Порошенко та Андрій Кицька / president.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.
Президент України розкритикував заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо оцінки виконання Україною Мінських домовленостей.
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"У відповідь Андрей Кіска запевнив у твердості позиції Словаччини з поваги суверенітету і територіальної цілісності України, а також зробив акцент на незмінній підтримці продовження політики санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.
Також Кіска запевнив в активній позиції Словаччини, головуючої в ЄС у другій половині 2016 року, з питання надання безвізового режиму для громадян України.
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