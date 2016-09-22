Президент Словаччини запевнив Порошенка в незмінній позиції щодо санкцій проти РФ

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Президент України розкритикував заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо оцінки виконання Україною Мінських домовленостей.

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"У відповідь Андрей Кіска запевнив у твердості позиції Словаччини з поваги суверенітету і територіальної цілісності України, а також зробив акцент на незмінній підтримці продовження політики санкцій проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Кіска запевнив в активній позиції Словаччини, головуючої в ЄС у другій половині 2016 року, з питання надання безвізового режиму для громадян України.