Стандартна процедура: у комітеті ЄП зареєстровано пропозицію відмовити Україні в безвізовому режимі

Поправки внесли депутати Європарламенту антиєвропейського, націоналістичного спрямування: Беатрис фон Шторх (Beatrix von Storch, Німеччина, група Європа свободи та прямої демократії) та Удо Фойгт (Udo Voigt, не входить до жодної групи, член Націонал-демократичної партії Німеччини).

Інші політичні групи ЄП не надали поправки, підтримавши доповідь під час першого обговорення, що відбулось 5 вересня.

Така ж сама ситуація була і навколо доповіді щодо надання безвізового режиму Грузії, яку Комітет підтримав 5 вересня. Такі поправки, внесені фон Шторх, були відхилені під час голосування. Тому очікується, що поправки до доповіді щодо України не наберуть необхідних голосів.

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Всього до доповіді депутата Марії Габріель (група європейських народників) «Щодо виключення України зі списку третіх країн, громадяни яких повинні при перетині зовнішніх кордонів мати візу» внесено сім поправок.

Зокрема, поправкою номер два Шторх пропонує замість «(ЄП) Ухвалює свою позицію у першому читанні, приймаючи пропозицію Комісії», написати «Відхиляє пропозицію Комісії».

Четвертою поправкою цей євродепутат пропонує видалити з доповіді абзац, в якому мова йде про те, що Україна виконала всі вимоги Плану дій з лібералізації візового режиму, і тому відповідає критеріям країни, громадяни якої мають бути звільнені від отримання віз.

Євродепутат Фойгт натомість пропонує змінити цей абзац, переписавши його таким чином: «(ЄП) Вважає, що Україна не виконала критерії для того, щоб її громадяни були звільнені від необхідності мати візи, подорожуючи територією країн-членів ЄС».

Доповідь буде винесено на голосування в рамках засідання Комітету LIBE 26 вересня.

Документ складається із двох частин: проекту резолюції Європарламенту з відповідною пропозицією, яка буде в подальшому винесена на голосування в рамках пленарного засідання ЄП, а також пояснення.

У проекті резолюції йдеться, що Європарламент «ухвалює свою позицію в першому читанні, приймаючи пропозицію Єврокомісії» надати Україні безвізовий режим.

У проекті також пропонується, щоб Європарламент закликав Єврокомісію повернути це питання до парламенту у разі, якщо до пропозиції будуть внесені зміни чи вони будуть замінені іншим текстом.

У проекті резолюції ЄП доручає президенту передати цю позицію до Ради ЄС, Єврокомісії та національних парламентів.

Окрім Європарламенту, пропозицію Єврокомісії має розглянути візова робоча група Ради ЄС з подальшим ухваленням рішення на засіданні постійних представників та остаточним ухваленням Радою ЄС.

Нагадаймо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.