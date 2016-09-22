ЗМІ назвали ім'я слідчого ГПУ, затриманого НАБУ за крадіжку талонів на бензин

Про це передає "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник пояснив, що Алфімова підозрюють у махінаціях з талонами на пальне.

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Раніше УНІАН повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро України затримали співробітника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за підозрою у заволодінні талонами на пальне при обшуку.

Співробітнику ГПУ закидають зловживання службовим становищем. За умови доведення вини в суді, це правопорушення "тягне" на на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. (ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України).