СБУ попросила представників церкви допомогти звільнити полонених українців

Про це він сказав під час зустрічі з членами Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.

Грицак нагадав, що на сьогодні 111 українців незаконно утримуються на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, ще 499 – вважаються зниклими безвісти.

На його думку, церкви зі свого боку, через своїх священнослужителів можуть допомогти встановлювати місцеперебування заручників та сприяти процесу їх звільнення.

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«Навіть якщо ми спільними зусиллями звільнимо хоча б ще одного заручника – це теж буде велика справа», – наголосив голова СБУ.

Також Грицак назвав важливим донесення правди про нелюдські умови утримання наших полонених. Він передав членам Ради брошуру зі спогадами 124 заручників про тортури, яких вони зазнали під час перебування в катівнях ОРДЛО.

Голова СБУ вважає важливою роль священнослужителів у збереженні демократичної, незалежної держави.

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«Сьогодні деякі деструктивні сили намагаються розгойдати ситуацію в країні. Наше завдання – зберегти державу, відновити мир в Україні», – сказав він.

Грицак підтримав ініціативу Ради церков на законодавчому рівні запровадити інститут військових капеланів та пообіцяв посприяти в реалізації цього питання.

«Учасники зустрічі обговорили питання об'єднання України та вирішили організувати наступне засідання Ради церков у районі проведення антитерористичної операції», - додали в прес-центрі СБУ.