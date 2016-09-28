Насіров, який назвав злочинцями всіх українських власників iPhone 7, сам носив контрабандний годинник - журналіст

Про це на своїй сторінці в Facebook написав ведучий програми "Гроші" на 1+1 Олександр Дубинський.

Читайте такожУ Мін'юсті стверджують, що 40% центрального апарату ДФС - чиновники часів Януковича

"Читаю про те, що глава ГФС Насіров називає злочинцями людей, які купили iPhone 7 (не сертифікований в Україні). І згадую, що рік тому робили сюжет про watch, які на той момент в Україну не завозилися. Але у Насірова на руці вже були", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Насіров заявив, що всі iPhone 7, які продаються в Україні – контрабандні, тому їх можуть вилучати у власників як доказ. На заяву Насірова гостро відреагували користувачі соцмереж.