Насіров, який назвав злочинцями всіх українських власників iPhone 7, сам носив контрабандний годинник - журналіст
16:44, 28 вересня 2016Політика
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Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров рік тому носив Apple Watch, незважаючи на те, що вони на той момент легально в Україну не завозилися.
Глава ГФС також виявився шанувальником продукції Apple / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook написав ведучий програми "Гроші" на 1+1 Олександр Дубинський.
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"Читаю про те, що глава ГФС Насіров називає злочинцями людей, які купили iPhone 7 (не сертифікований в Україні). І згадую, що рік тому робили сюжет про watch, які на той момент в Україну не завозилися. Але у Насірова на руці вже були", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше Насіров заявив, що всі iPhone 7, які продаються в Україні – контрабандні, тому їх можуть вилучати у власників як доказ. На заяву Насірова гостро відреагували користувачі соцмереж.
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