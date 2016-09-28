Порошенко та Туск скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС

Як повідомили у прес-службі глави Української держави, Порошенко, зокрема, висловив Туску вдячність за незмінну особисту підтримку України у боротьбі з російською агресією та впровадженні реформ.

Президент України також поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі та зусилля України у реалізації Мінських домовленостей у контексті обговорення майбутніх відносин між ЄС та Росією під час засідання Європейської Ради 20-21 жовтня. «Ми розраховуємо на збереження солідарності ЄС з Україною та продовження санкційного тиску на Росію до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», - наголосив глава держави.

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В свою чергу, зауважує прес-служба, Туск привітав успішні кроки української влади на шляху реформ, підтвердженням чому стало рішення Міжнародного валютного фонду про відновлення програми співпраці з Україною. Він назвав це позитивним сигналом підтримки реального прогресу в реформах, включаючи боротьбу з корупцією.

«Я хочу підтвердити, що Європейський Союз готовий і надалі всебічно підтримувати Україну на шляху економічного зростання, реформ та протидії агресії», - запевнив президент Європейської Ради.

«Лідери скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також якнайшвидшого схвалення Європейським парламентом та Радою ЄС рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України», - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники також обговорили графік політичного діалогу на найвищому рівні по лінії Україна-ЄС до кінця року, включаючи орієнтовні терміни проведення чергового саміту.