БЮТ і Партія регіонів могли створити технічну коаліцію в парламенті

У Блоці Юлії Тимошенко визнають, що серйозні амбіції двох політичних сил – БЮТ і Партії регіонів - не дозволили створити навіть технічну коаліцію в парламенті. Про це сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку народний депутат України, член політради партії ВО «Батькiвщина» Геннадій ЗАДИРКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він підтвердив, що «створення технічної коаліції БЮТ з Партією регіонів дало б можливість забезпечити роботу парламенту».

«Але, я думаю, що настільки серйозні ідеологічні суперечності між нашими політичними силами, що це навряд чи б дозволило бути цій коаліції ефективною», - відзначив Г.ЗАДИРКО. І додав: «І я собі не дуже уявляю, чесно кажучи, як би ми могли поділити між БЮТ і Партією регіонів посаду прем`єра, а це серйозне питання». За його словами, важлива і «решта посад, які є в уряді». «Об`єктивно - амбіції людей, вони достатньо серйозні як у тієї, так і у іншої політичної сили», - пояснив депутат, але підкреслив, що основна суперечність цих двох політичних сил в ідеології.

«Ідеологія – це принципові речі. Можна було б створити цю технічну коаліцію теоретично, але практично це виявилося неможливим», - підсумував Г.ЗАДИРКО.