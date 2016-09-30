Кремлівська критика звіту щодо MH17 змінить тон відносин між Нідерландами і Росією - посол України
Тон відносин між Росією та Нідерландами буде змінений після візиту посла РФ до Королівства.
Таку точку зору висловив посол України в Нідерландах Олександр Горін в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Рівень не залишиться на рівні посла. Зміст відносин буде змінено. У будь-якому випадку, тон відносин буде змінено", - заявив Горін.
За його словами, важливо не про що будуть говорити в Амстердамі, а чому вибрали таку форму.
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"Коли посла викликають до МЗС - це дуже серйозний крок з боку країни, що приймає дипломата. Це був результат заяви МЗС РФ учора, яка була в дуже недипломатичних формах і словах, які поставили під сумнів все те, що незалежно напрацювала міжнародна група з розслідування, яка координується Нідерландами. Нідерланди намагаються бути політично коректними", - сказав посол.
Він підкреслив, що Міжнародна слідча група оприлюднила щодо катастрофи МН17 навіть не доповідь, а попередні результати розслідування.
"У цьому попередньому результаті розслідування є тільки факти. Факти, які доведені. Це вже не теорія, це вже не якісь можливі сценарії. Це конкретні факти. І ці конкретні факти не були сприйняті РФ, а викликали бурю невдоволення до прямих образ на адресу Нідерландів як держави. Я думаю, що за старим сценаріями вже нічого відбуватися не буде. Тому що є дійсно встановлені факти, що на територію України заїхав російський "Бук", який зробив постріл у напрямку літака. Загинули 298 осіб, з них 2/3 нідерландці. І потім покинув територію. Це факт, який встановлений. І звичайно цей факт будуть розслідувати далі. Розслідувати по всіх можливих напрямках", - зазначив Горін.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство закордонних справ Нідерландів викликало до себе російського посла через критику розслідування MH17.