Росія почала будувати новий підводний човен для свого флоту (фото)

Субмарини проєкту 677 є найсучаснішими російськими неатомними підводними човнами.

На підприємстві "Адміралтейські верфі" заклали шостий дизель-електричний підводний човен проєкту 677 "Лада" для ВМФ РФ. Корабель отримав назву "Малоярославець", повідомляє "Об'єднана суднобудівна корпорація".

Серію підводних човнів "Лада" будують за модернізованим проєктом, розробленим з урахуванням досвіду експлуатації головного корабля серії – підводного човна "Санкт-Петербург".

Підводні човни проєкту 677 належать до найсучасніших неатомних субмарин РФ. За словами росіян, ці кораблі переважають аналоги завдяки "низькій шумності, ефективним системам акустичного захисту та потужному гідроакустичному комплексу".

Відео дня

Російські пропагандисти перебільшують бойовий потенціал субмарин проєкту 677.

Ці підводні човни розглядалися як наступники субмарин проєктів 877 та 636.3 "Варшав'янка". Вони мали відрізнятися анаеробною (повітрянонезалежною) силовою установкою.

Втім, судячи з усього, реалізувати на практиці анаеробну установку російським конструкторам так і не вдалося. Зрештою "Лади" отримали традиційну дизель-електричну силову установку, що суттєво змінило початкову концепцію.

Із темпами будівництва човнів "Лада" у Росії також виникли серйозні проблеми: реалізація програми суттєво відставала від початкових планів, а строки передачі субмарин флоту неодноразово переносилися.

Показовим є приклад головного підводного човна проєкту 677 – вже згаданого Б-585 "Санкт-Петербург". Його заклали на "Адміралтейських верфях" ще у 1997 році, однак на воду субмарину спустили лише у 2004-му. До складу Північного флоту човен увійшов у 2010 році (дослідна експлуатація).

У 2023 році стало відомо про рішення списати "Санкт-Петербург". Причиною назвали надто високу вартість модернізації для застосування крилатих ракет "Калібр", яка, за наявними даними, була близькою до витрат на будівництво нової субмарини".

Довжина корпусу субмарини проєкту 677 "Лада" становить близько 67 метрів. Підводне водозаміщення човна – 2650 тонн, до складу екіпажу входить 36 осіб. Озброєння складається із шести торпедних апаратів із боєзапасом у 18 торпед, передбачалася можливість застосування крилатих ракет "Калібр".

Російський флот – інші новини

Раніше УНІАН писав, що Росія посилює захист підводних човнів від безпілотників, встановлюючи протидронові сітки – зокрема, на військово-морській базі Тихоокеанського флоту. Вона розташована на Камчатці, за тисячі кілометрів від України.

Також у мережі з’явилися фото російського підводного човна в Балтійському морі, який отримав масивну металеву надбудову для захисту від безпілотників. Конструкцію вже неофіційно охрестили "цар-мангалом".

Вас також можуть зацікавити новини: