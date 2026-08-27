Швейцарії бракує понад 20 тисяч будівельників: які зарплати пропонують

Рівень безробіття у Швейцарії надзвичайно низький.

Швейцарія зіткнулася з гострим дефіцитом працівників у будівельному секторі. У країні налічується понад 20 000 вакансій, зокрема, мулярів і виконробів.

Видання El Espanol пише, що однією з головних причин дефіциту робочої сили стали демографічні зміни. Багато робітників наближаються до пенсійного віку, а молодь воліє будувати кар’єру в таких сферах, як технології, фінанси, інженерія чи фармацевтика, які пропонують більш високооплачувані та менш фізично важкі можливості.

Крім того, рівень безробіття у Швейцарії надзвичайно низький і у 2026 році становитиме близько 2,2–2,3%, що ускладнює пошук нових співробітників для заповнення вакансій. Нестача робочої сили позначається й на розмірі заробітної плати. Так, кваліфікований муляр може заробляти 5 328–6 927 євро на місяць (276 842 – 359 925 гривень) залежно від досвіду, регіону та рівня кваліфікації. З урахуванням понаднормової роботи, надбавок або у разі посад із вищим ступенем відповідальності доходи можуть бути значно вищими й сягати приблизно 8 900 євро на місяць (462 440 грн).

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Щоб подолати дефіцит кадрів, будівельні компанії дедалі частіше вдаються до послуг іноземних робітників, зокрема з Португалії, Італії, Іспанії та Німеччини.

Раніше УНІАН писав, яку роботу пропонують молодим людям до 18 років в Україні.

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