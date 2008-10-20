Литвин натякає, що у Тимошенко сім п'ятниць на тиждень

Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вказує прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО на непослідовність її дій у намірах створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, він "нормально" ставиться до ідеї створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи та на її основі сформувати уряд, однак не хоче одразу навішувати ярлик на те чи інше політичне утворення.

"То була у нас демократична коаліція, тепер виявляється, що вона не спрацювала, то тепер пропонується створити коаліцію захисту від фінансової кризи. Але не пізніше минулого четверга прем’єр-міністр заявила, що ніякої кризи в Україні немає. Виявилося, що за п’ятницю і суботу криза "постукала" у наші двері. Тому я не можу сприйняти оці незбагненні оцінки, під якими немає реальної основи", - сказав політик.

"Так і Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошував, що українська економіка переживає ренесанс. Побувавши скрізь, де можна побувати в Україні, я цього ренесансу не побачив", - зазначив він.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що і Президент України також "часто виступає із заявами, які суперечать одна одній" і закликав політиків "припинити такі маніпуляції, оскільки вони шкодять країні".