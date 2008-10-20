Експерти побачили, що Тимошенко наслідує Обаму та Маккейна

Експерти вважають ініціативу Юлії Тимошенко щодо створення нової коаліції в парламенті для запобігання негативному впливу світової кризи на економіку України доречною

Сергій Кисельов, Школа політичної аналітики при Києво-Могилянській академії:

Нормальна ініціатива. Бо альтернативою такому об’єднанню у нову коаліцію є вибори, а це небезпечно для економіки. Так, тільки за вересень, через падіння цін на метал на світових ринках, українська металургія скоротила виробництво на 11%. Є суттєві проблеми в банківському секторі та на фондовому ринку, і посилювати ці проблеми ще й новими виборами – погана ідея. Крім того, сумарні витрати усіх кандидатів на вибори (а це – орієнтовно, близько 10 млрд. грн.) – це гроші, вилучені із бізнесу, що теж не сприятиме покращенню економічної ситуації. І, нарешті, через дострокові вибори Україна на кілька місяців лишиться без дієздатного парламенту, а отже – без можливості оперативно реагувати на кризові явища в економіці.

Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій відзначає, що у сьогоднішній ситуації всі політичні сили мусять спробувати попрацювати у конструктивному режимі. Світові та внутрішні українські економічні виклики нині вимагають повномасштабних технічних відповідей та ухвалення непопулярних рішень. Щоби запобігти найсерйознішім наслідкам світової кризи, і влада, і опозиція, мають відмовитися від спокуси популізму та облишити спроби допомогти тільки „своїм” – для порятунку економіки конче необхідні спільні зусилля усіх інституцій влади – переконаний експерт.

Ярослав Жаліло, Президент Центру антикризових досліджень:

Ні для кого не таємниця, що держава має бути дієздатною – особливо в умовах, коли треба своєчасно реагувати на світові проблеми та вирішувати проблеми, які накопичилися в економіці країни. Нині влада та політики в Україні зайняті тільки протистоянням, тож доречна будь-яка спроба об’єднати їх та примусити державну машину працювати ефективно.

Віктор Лисицький, економіст:

Пропозиція прем’єра є розумною. Так робиться зараз в усьому світі – достатньо згадати приклад, як кандидати в президенти США Обама та Маккейн дійшли спільної думки щодо антикризових заходів власного уряду. Україна, на відміну від США, ще не відчула на собі усіх негативних наслідків світової кризи, але ситуація в банківській сфері та в металургії, хоча й викликана більшою мірою внутрішніми проблемами, не може не викликати занепокоєння. Адже відомо, що українська банківська система запозичила за кордоном більше 40 млрд. дол. – і проблеми із цими запозиченнями легко передбачити, до них треба бути готовими, Отже, консолідація всіх політичних сил для вироблення та реалізації запобіжних заходів у економіці – це на часі. І прикро вражає, що більшість політиків лишилися байдужими до такої ініціативи глави уряду.