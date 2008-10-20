Янукович вирішив, що прем’єр-Тимошенко заважатиме Євро-2012

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про загрозу зриву підготовки і проведення в Україні Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, виступаючи на партійній конференції Одеської обласної організації Партії регіонів.

«Загроза зриву Євро величезна. Є єдиний варіант не зірвати Євро-2012 – це відправити уряд у відставку і далі сформувати новий уряд, який може ефективно працювати і навести лад в країні», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.