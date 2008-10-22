У БЮТ вже не чекають на «месію» - скоріше з’являться «варяги»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що в умовах сьогоднішньої ситуації є два реальних шляхи мінімізації впливу світової фінансової кризи на Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, на його думку, перший із них – ухвалення у парламенті запропонованого урядом Юлії ТИМОШЕНКО законопроекту, що передбачає план організаційних та фінансових заходів для впливу на дану ситуацію. Як відомо, такий план Кабміну передбачає внесення уточнень та змін до сорока чотирьох чинних законодавчих актів з метою утримання фінансової стабільності в країні та недопущення радикального спаду економіки.

«Можливо, якщо був би запропонований лише один такий варіант, то парламент мусив би підтримати його, щоб не допустити хаосу та дестабілізації ситуації в Україні. Проте в разі, якщо план нинішнього Уряду не буде підтриманий 226 голосами ВР, можливий й другий шлях – внесення опозиційним урядом Віктора ЯНУКОВИЧА свого варіанта подолання кризи. Якщо цей план заходів знайде підтримку в сесійній залі, то він стане програмою діяльності нової коаліції та, відповідно, нового Уряду», - припускає М.ТОМЕНКО.

На його переконання, інші можливі сценарії щодо подолання економічної кризи в Україні - антидержавницькі, бо вони побудовані за принципом «чим гірше, тим краще». «Казати про бездіяльність влади до завершення виборчої кампанії – це означає кинути непідготовлену Україну у вир фінансової кризи, яка вже охопила майже увесь світ. Звичайно, за таких умов можна «знищити» Уряд, але наслідком стане знищення усієї України», - вважає заступник голови ВР.

«Переконування українців у тому, що під час виборчої зими фінансова криза не зачепить Україну – це або дитяча наївність, або політичний цинізм. Звичайно, можна наївно чекати на «месію», який з’явиться після виборчої війни в Україні для врятування держави. Але, скоріше за все, на ті економічні руїни, які ми отримаємо, не роблячи нічого до весни, до цього часу об’являться «варяги», які оптом скуплять цю державу», - вважає М.ТОМЕНКО.

Тому він переконаний, що політична еліта не має багато часу і повинна чітко визначитися: або ухвалити у Верховній Раді «план Юлії ТИМОШЕНКО», або запропонувати інший план подолання кризи, що буде презентований вже новою коаліцією та новим урядом.