"Підготовка до вирішення проблеми": Марчук прокоментував розведення сил на Донбасі

Про це в ефірі "5 каналу" заявив представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук.

"Коли ми почали працювати на цих трьох ділянках, це вже 3 місяці, взагалі ідея виникла ще в березні, коли ми почали працювати з росіянами з усіма, виявилася цікава статистика, хоча обстріли були і по Петрівському, і по Золотому, три ділянки. За цей час, коли ми працюємо, жодного вбитого і жодного пораненого військового. Є резон хоча б заради цього?" – сказав Марчук. Він також зауважив, що українська сторона пропонувала значно ширші ділянки для розведення сил в зоні АТО.

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Він також наголосив: "Головна ідея – це, безумовно, напрацювання механізму для виведення військ. А не може бути такої ідеальної ситуації, як хотілося б. Вони всі зібралися і пішли. Було б дуже добре. Але це своєрідна підготовка до процедури, коли почнеться серйозне вирішення цієї проблеми, яка, звичайно, вирішується на найвищому політичному рівні".

Окрім того, Марчук заявив, що на ділянці Станиця Луганська може відбутися синхронне розведення сил, якщо будуть виконані усі умови.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник України в підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук зазначив, що СММ ОБСЄ підтвердила синхронне розведення військ Збройних сил України та контрольованих Росією бойовиків у районі Петрівського Донецької області.

За словами речника Міністерства оборони України з питань АТО Андрія Лисенка, сили АТО відійшли на 1 км на захід і зайняли нові, заздалегідь облаштовані позиції.