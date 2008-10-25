Конференція в Донецьку присвячена молоді і українській державності

24 жовтня в Донецьку почала роботу VI Міжнародна конференція «Молодь і держава».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, мета конференції спрямована на усвідомлення молоддю ідеї української державності; на те, щоб привернути увагу держави до гострих соціально-економічних проблем молоді; на визначення ролі та місця молодого покоління в становленні й розвитку нової історичної реальності в ХХІ столітті та її причетності до зміцнення державності; розповсюдження ідей євроінтеграції в молодіжному середовищі і підвищенні інтересу молоді до участі в управлінні державою.

У конференції беруть участь студенти, аспіранти і викладачі вищих навчальних закладів, представники органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, громадських організацій з різних областей України, а також Росії, Білорусі, Молдови, Грузії і США.

У рамках конференції працюватимуть кілька секцій, зокрема, з ролі молоді в розвитку місцевого самоврядування, проблем духовного і фізичного розвитку молоді та інші.

Конференція працюватиме два дні - в Донецьку і Святогорську.

За підсумками конференції буде видано збірник статей, в якому будуть розміщені практичні рекомендації.