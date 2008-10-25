Ющенко позбавив виборців можливості позиватися до ЦВК?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, ліквідувавши Окружний адміністративний суд міста Києва, позбавив виборців можливості в судовому порядку оскаржувати дії Центральної виборчої комісії.

Таку думку в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" висловив відомий український юрист і політичний діяч Віктор МУСІЯКА.

«Ліквідація Окружного адмінсуду Києва матиме наслідки, пов’язані саме з достроковими виборами, до того ж у найбільш негативних проявах... і виключає можливість захистити виборчі права громадян України у стосунках із ЦВК у майбутньому виборчому процесі», — стверджує він.

В.МУСІЯКА нагадав, що, згідно з Кодексом адміністративного судочинства, єдиним судом, здатним розглядати скарги на дії ЦВК, був Окружний адмінсуд міста Києва.

«Кодексом адміністративного судочинства встановлено, що єдиним органом, повноважним розглядати адмінсправи, зазначені в рішенні Конституційного Суду від 7 травня 2002 року, а також скарги на дії, бездіяльність, рішення ЦВК, членів ЦВК, є Окружний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ», — заявив В.МУСІЯКА.

На думку юриста, нові адмінсуди, створені на основі окружного, не наділені повноваженнями для розгляду подібних справ.

«Ніякі два новостворені суди не здатні його замінити, оскільки територіальна юрисдикція кожного з них не відповідає визначенню закону», — вважає В.МУСІЯКА.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

13 жовтня В.ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва і з 14 жовтня утворив Центральний окружний адміністративний суд столиці у кількості 37 суддів та Лівобережний окружний адміністративний суд столиці у кількості 22 суддів.

17 жовтня Президент спочатку своїм указом відновив Окружний адміністративний суд Києва, а менш ніж за годину з’явився ще один указ, яким Окружний адміністративний суд Києва знову був ліквідований. Замість нього В.ЮЩЕНКО повторно створив Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.