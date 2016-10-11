Нідерланди підтримують негайне надання українцям безвізового режиму з ЄС - розмова Порошенка з Рютте

Про це йдеться в повідомленні офіційного інтернет-представництва глави української держави.

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"Прем’єр Нідерландів вкотре запевнив, що його країна підтримує негайне надання українцям безвізового режиму і виступає за продовження санкцій проти Росії", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко домовився з Рютте цього місяця зустрітися у Брюсселі.

20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, яка була надана Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала всі критерії в рамках Плану дій із візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.