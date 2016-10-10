Посол визнав, що низка країн ЄС вважають санкції проти Росії "не обов'язково ефективними"

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

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Як зазначив посол, термін дії санкцій, які запроваджені Євросоюзом проти Росії через дестабілізацію ситуації на Донбасі, завершується наприкінці січня 2017 року, "що означає, що країни-члени ЄС... повинні обговорити та розглянути питання цих санкцій у період з кінця жовтня та до завершення цього року"..

"Я не можу сказати, яким буде результат обговорення. Очевидно, що є країни, які думають, що санкції не є неодмінно ефективними, і існують країни, які у протилежність цьому вважають, що санкції потрібно зберігати і навіть посилювати, якщо ми хочемо отримати більш взаємодіючу поведінку від східного сусіда", - наголосив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Євросоюз на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) погодив рішення продовжити до 31 січня 2017 року економічні санкції проти Росії за її дії в Україні.

1 липня ЄС затвердив рішення про продовження санкцій проти Росії ще на півроку.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.