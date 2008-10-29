Яценюк розповів, про що нарешті домовилися

Верховна Рада України планує першим питанням сьогоднішнього пленарного засідання розглянути антикризові законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що на погоджувальній раді вдалося досягти згоди щодо черговості розгляду законопроектів. За словами А.ЯЦЕНЮКА, таке рішення підтримати 3 із 5 фракцій.

Спікер зазначив, що ВР розглядатиме декілька законопроектів, що стосуються мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України.

Після цього ВР планує розглянути питання, що стосуються як фінансування дострокових виборів до ВР, так і місцевих виборів, ряд ратифікаційних законопроектів.

Крім того, зазначив голова ВРУ, парламент має ухвалити рішення щодо продовження сьогоднішнього пленарного засідання. Він нагадав, що в середу парламент працює тільки у першій половині дня, однак сьогодні необхідно попрацювати і після обіду.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, під час ранкового пленарного засідання усі законопроекти будуть ухвалені в першому читанні, а під час вечірнього пленарного засідання – у другому та в цілому. При цьому голова ВР зауважив, що ті законопроекти, які сьогодні не будуть ухвалені в другому читанні і в цілому, будуть розглядатися на завтрашньому пленарному засіданні ВР.