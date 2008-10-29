Іван Плющ - про фартового Льоню, який канає під дурника

Блок Юлії Тимошенко на дострокових парламентських виборах одержить менше 20%, - так всупереч усім соціологічним дослідженням вважає народний депутат Іван Плющ.

Свій прогноз політик будує, виходячи з результату БЮТ на київських виборах: "...Юля на Києві так обпеклася, що вона до цих пір не усвідомлює. Адже ніхто з розсудливих людей не хотів виборів у Києві. Тільки Юля – тому що вона перевіряла себе на Києві. І ось коли було це висунення, мене питали: ви за кого? Я кажу: важко мені сказати, за кого. Кажуть, Києву потрібний розумний мер. Ну, хто з нас заперечить? Звичайно, бажано. Потім кажуть: потрібен сильний мер. Ну, бажано сильний, тільки ж не боксер чи, там, штангіст, а сильний в іншому розумінні. Але я боюся (і так інтуїтивно передбачаю), що буде фартовий Льоня в Києві.

Так воно й вийшло. А Юля думала, що буде інакше".

На запитання кореспондента "Обкому", в чому полягає феномен "цього фартового Льоні, людини, яка насилу зв`язує три слова", Іван Плющ відповів: "Черновецький не такий простий. Знаєте, в народі є такий вираз: «Він канає під дурника». Так от, Черновецький «канає під дурника», а насправді він не дурник (сміється). Він просто добре відчуває свою електоральну нішу. І вміє її використовувати. От і все".