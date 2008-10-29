Бі-Бі-Сі змушує Саакашвілі виправдовуватися

Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі відкидає звинувачення в тому, що збройні сили Грузії коїли військові злочини під час наступу на Південну Осетію і Абхазію, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Група журналістів Бі-Бі-Сі нещодавно здійснила перший візит в ці регіони і знайшла свідчення, які дають підстави припускати, що Грузія застосовувала силу невибірково і, можливо, навмисно вибирала для цілей цивільні об’єкти.

Зокрема, Бі-Бі-Сі посилається на слова двох свідків, зокрема Марини Койчевої, лікаря з головного госпіталю Цхінвалі, яка розповіла кореспондентам, що по ній та трьох її родичах стріляли грузинські танки у той час, коли вони намагались втекти з міста на машині 9 серпня. В результаті обстрілу, їх машина та ще дві інших з`їхали в канаву. Георгій Тадтаєв, 21-річний студент-стоматолог, був убитий під час цього обстрілу. Його матір, 45-річна Тая Ситник, розповіла Бі-Бі-Сі, що її син зійшов кров’ю на її руках після того як осколком снаряду грузинського танку йому поранило горло.

За словами Т.Ситник, вона бачила, як цей грузинський танк, під’їхавши на відстань кількох метрів до 5-поверхового жилого будинку, відстрілював по снаряду на кожен поверх.

Президент Грузії М.Саакашвілі заявив Бі-Бі-Сі: “Ми абсолютно заперечуємо будь-які звинувачення у військових злочинах, але, у той же час, ми відкриті до будь-яких коментарів і розслідувань”.

“Ми закликаємо провести міжнародне розслідування перебігу цієї війни і обставин, як спричинили це вторгнення”, заявив він.

У той же час, група журналістів Бі-Бі-Сі засвідчила, що проводилось систематичне руйнування сіл, населених етнічними грузинами, всередині самої Південної Осетії. Деякі будинки спалювались осетинами, інші - зносились проросійською владою цієї території.