У Раді пропонують заслухати Кабмін щодо ситуації із забезпеченням ліками в державі

Про це під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій заявив народний депутат депутатської групи «Партія «Відродження» Олександр Біловол, передає прес-служба партії.

Він додав, що ситуація із забезпеченням ліками в державі – критична, не вистачає навіть вакцин для боротьби із хвилею грипу.

«Сьогодні така пора, коли підвищений рівень захворюваності на грип. І в уряді не готові до цього питання. Немає вакцин на місцях, не вистачає ліків. Я звертаюсь до вас, шановний голова Верховної Ради, щоб ми заслухали це питання у парламенті, як сьогодні забезпечена ліками наша держава. І щоб ми серйозно підійшли до вирішення цієї проблеми», – заявив Олександр Біловол.

Він також повідомив, що через відсутність ліків рівень вакцинації в Україні сьогодні знизився до небезпечного рівня.

«Рівень вакцинації у нас на сьогоднішній день 4%, в той же час як необхідний рівень вакцинації має становити 95%. Це – національна безпека нашої держави і думаю, що ми маємо відповідально підійти до цього питання», – відзначив нардеп.

І додав, що для повноцінного забезпечення громадян ліками в Бюджеті на 2017 рік необхідно передбачити кошти для державної програми із реімбурсації.

«Програма із реімбурсації ліків із гіпертонії діяла в Україні впродовж 2012-2013 років. Спочатку – в якості пілотного проекту. Згодом – в якості державної програми і довела свою ефективність, оскільки допомогла суттєво знизити рівень серцево-судинних захворювань. У нас є зростання рівня захворюваності на туберкульоз, онкологічні захворювання. Тому я звертаюсь і до наших колег народних депутатів, і до прем’єр-міністра, щоб підтримати цю державну програму та передбачити в Бюджеті на наступний рік 1 мільярд гривень видатків на ці потреби, щоб регіони отримали ці кошти», – заявив Біловол.