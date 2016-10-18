Рада сьогодні розгляне низку питань з нацбезпеки й оборони, а також ЖКГ (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема розглядатимуться питання пенсійного забезпечення військовослужбовців та посилення їхньої відповідальності.

Також розглядатиметься законопроект щодо розвідувальних органів України. Крім того, сьогодні планується ухвалити рішення щодо законопроекту “Про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних”.

Читайте такожРада відмовилася заборонити гастролі російських артистів, що підтримують окупацію території України

Сьогодні також розглядатимуться два проекти закону з пропозиціями президента, які, зокрема, стосуються і соціального захисту військовослужбовців.

Серед питань ЖКГ розглядатимуться питання вдосконалення містобудівної діяльності, а також комерційного обліку комунальних послуг. Серед іншого — законопроект про енергетичну ефективність будівель.

У цьому блоці також розглядатимуться кілька законопроектів з пропозиціями глави держави, зокрема, щодо прав мешканців гуртожитків.