Порошенко закликав РФ допустити до журналіста Сущенка представників Червоного Хреста
Президент України Петро Порошенко під час переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" у Берліні за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель, президентів Франції Франсуа Олланда та Росії Володимира Путіна наголосив, що РФ має допустити до затриманого у Москві українського журналіста Романа Сущенка адвокатів, консула і представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
"Ми згадували про всіх заручників, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, включаючи Сущенка, Сенцова і багатьох інших, але мова йшла і про тих заручників, які незаконно утримуються на окупованій території", - заявив Порошенко.
Читайте такожЄС засудив арешт в Росії журналіста Сущенка, його необхідно звільнити - посол
"Ми наголошували на тому, що першим кроком має бути забезпечений безперешкодний доступ адвокатів, консула і представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (до Сущенка - УНІАН)", - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».
Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.
27 жовтня Мосміськсуд розгляне скаргу захисту на арешт українського журналіста Сущенка.