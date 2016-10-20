Порошенко закликав РФ допустити до журналіста Сущенка представників Червоного Хреста

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

"Ми згадували про всіх заручників, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, включаючи Сущенка, Сенцова і багатьох інших, але мова йшла і про тих заручників, які незаконно утримуються на окупованій території", - заявив Порошенко.

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"Ми наголошували на тому, що першим кроком має бути забезпечений безперешкодний доступ адвокатів, консула і представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (до Сущенка - УНІАН)", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд розгляне скаргу захисту на арешт українського журналіста Сущенка.