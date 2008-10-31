Ющенко знає, що нардепи контролюють банди «Воробьи», «Хромого», «Брокард»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає правоохоронні органи розслідувати діяльність контрабандних угруповань, у координації яких підозрюються народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що за останні 9 місяців було порушено на 13% більше справ за фактами контрабанди, ніж у попередній період.

При цьому вартість вилучених предметів становить 5,5 млрд. грн. «Це суттєво більше, ніж рік тому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він констатував, що на сьогодні контрабанда залишається надзвичайно прибутковим нелегальним бізнесом. За словами Президента, контрабандою займаються не «романтики-одинаки», а добре організовані і оснащені групи.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що переважна більшість справ, що стосується контрабанди, порушуються за фактом, а не проти конкретних осіб.

Президент сказав, що це перше питання, яке у нього виникає до компетентних органів: «Чому ми боїмося відкривати справи проти конкретних людей, які цю контрабанду організовують?».

За словами Президента, добре, що СБУ інформує його про наявність контрабандних груп, але разом з тим погано, що невідомо, що це за групи, і ким керуються.

Після цього В.ЮЩЕНКО повідомив, що СБУ до засідання РНБО підготувала матеріали, в яких зазначила перелік груп з їх назвами та особами, які займаються їх координацією. В.ЮЩЕНКО назвав як приклад декілька з них.

Зокрема, за його словами, відповідно до довідки СБУ, в Україні діє група «Добряки», її діяльність координують депутати від такої-то фракції разом з представниками податкової адміністрації. Також Президент назвав групи «Воробьи», «Хромого», яку, за словами В.ЮЩЕНКА, координує депутат від однієї з «вічних партій», групу «Брокард».

В.ЮЩЕНКО висловив своє обурення, як же правоохоронні органи борються з контрабандою, якщо діяльність цих груп координують недоторканні. Він зазначив, що не може назвати прізвища депутатів та назву фракції, тому що справи не доведені до суду.

Разом з тим Президент закликав СБУ та Генеральну прокуратуру провести розслідування і довести ці справи до кінця, щоб була можливість проінформувати про це суспільство.