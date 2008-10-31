Наливайченко читав про замок Балоги як «звичайний громадянин»

До Служби безпеки України не надходило жодних звернень стосовно фактів, оприлюднених у тижневику «Дзеркало тижня», щодо оренди мукачівського замку «Паланок» главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для преси повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив, що ознайомився зі статтею у "Дзеркалі тижня" як звичайний громадянин, оскільки до СБУ ніяких звернень з цього приводу не було.

«Наскільки я зрозумів, це було рішення місцевої влади, і якщо є якісь питання, має бути звернення до правоохоронних органів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомлялося, народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ направив офіційні звернення прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО і генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, у яких просить створити комісію та направити її до Закарпатської області для перевірки викладених у статті тижневика «Дзеркало тижня» фактів щодо оренди мукачівського замку “Паланок”.

Зокрема, як зазначається на офіційному сайті “Народної самооборони”, у своїх зверненнях Г.МОСКАЛЬ повідомляє, що у тижневику «Дзеркало тижня» від 18-24 жовтня було опубліковано статтю Володимира МАРТИНА «Родинна резиденція для Балоги», у якій автор інформує про засновників товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) «Високий замок», яке орендувало на суму 5 тисяч гривень мукачівський замок «Паланок» (пам`ятка архітектури ХІV-ХVІІІ ст.).

«9 жовтня цього року Мукачівська міська рада (Закарпатська область) на 37-й позачерговій сесії 5-го скликання серед інших питань прийняла рішення «Про затвердження наслідків конкурсу з надання права довгострокової оренди окремих приміщень мукачівського замку «Паланок». Цим самим товариству з обмеженою відповідальністю «Високий замок», код 31326925, зареєстрованому в м. Мукачево, вул. Пряшівська-бічна, 2, надано в оренду на 46 років (із 1 січня 2010 до 1 січня 2056 р.) територію та приміщення «Паланку» для облаштування готельно-ресторанного комплексу. Протягом п’яти років орендар зобов’язався інвестувати в замок дванадцять мільйонів гривень і створити сорок робочих місць”, - йдеться в повідомленні.

“Як вдалося з’ясувати автору, засновниками ТзОВ «Високий замок» є БАЛОГА Оксана Іванівна (дружина В.БАЛОГИ), ПЕТЬОВКА Марина Іллівна (дружина Василя ПЕТЬОВКИ, двоюрідного брата В.БАЛОГИ, екс-мера Мукачевого, одного із засновників «Барви»), ТОКАР Мирослава Іванівна (дружина І.ТОКАРЯ, голови Мукачівської РДА, одного із засновників «Барви»). Вид діяльності «Високого замку» - бухгалтерський облік і аудит, а його статутний фонд становить п’ятнадцять тисяч гривень. Останні роки товариство взагалі не платило податків, оскільки не отримувало жодних прибутків, а передача замку «Паланок» в оренду відбувалося з грубим порушенням законодавства України, так як конкурсна комісія, при передачі замку «Паланок» в оренду, не звернула уваги на той факт, що ТзОВ «Високий замок» при статутному фонді у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень планує інвестувати у замок «Паланок» дванадцять мільйонів гривень, а саме - в облаштування готельно-ресторанного комплексу на орендованій території та приміщеннях «Паланку». І це при тому, що сферою діяльності ТзОВ «Високий замок» є не готельно-ресторанний бізнес, а бухгалтерський облік і аудит”, - зазначається у депутатському зверненні Г.МОСКАЛЯ.

При цьому він посилається на неназваних "депутатів Мукачівської міськради, членів кількох фракцій”, які стверджують, що “рішення про надання замку в оренду супроводжувалося численними порушеннями”.

Генеральна прокуратура прийняла до розгляду запит Г.МОСКАЛЯ щодо перевірки законності передачі мукачівського замку «Паланок» в довгострокову оренду.