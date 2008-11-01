Тимошенко: кредит МВФ не становить загрози для фінансової системи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що кредит Міжнародного валютного фонду не загрожуватиме стабільності фінансової системи країни. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в програмі «Свобода на Інтері».

«Запозичення грошей - це не є погано, якщо вони підуть на розвиток економіки, якщо вони підуть на відновлення нових грошей. Це нормальна кредитна політика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр підкреслила, що кредит МВФ планується використати для стабілізації банківської системи, яка, у свою чергу, профінансує економіку. «Нічого не загрожує сьогодні, якщо цей кредит буде взятий, стабільності фінансової системи. Навпаки. Це повернення депозитів, повернення всього, що заборгували банки підприємствам, це практично оживлення руху грошей. Це нічим країні не загрожує», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, умови кредитної лінії МВФ є надзвичайно вигідними для України. «Відсоток дуже малий - 3-4% - таких кредитів у світі зараз немає, дають під 15% і більше. Тому я вважаю, що це великий успіх для України, що в такий важкий момент, ми змогли це зробити. Інші країни беруть сотні мільярдів. Ми зупинились на мінімальній сумі і, може, ми навіть її не використаємо», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також повідомила, що зовнішній борг України становить 8% від ВВП, у той час, як в інших країнах цей показник сягає 80%.

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ.

Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідне ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого був позитивно оцінений МВФ.

31 жовтня ВР ухвалила закон про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.