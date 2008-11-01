Ющенко: ні про яку реприватизацію не може йти мова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від розмов про реприватизацію підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у спеціальному випуску програми «Свобода на Інтері».

“Ми чітко маємо заявити, що ні про яку реприватизацію не може йти мова”, - наголосив він. В.ЮЩЕНКО зауважив, що найгіршим власником підприємства є держава. Він також зазначив, що необережні розмови щодо цього можуть привести до надзвичайно негативних наслідків, особливо для притоку інвестицій.

Перед цим прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що держава забиратиме підприємства у інвесторів, якщо вони масово почнуть звільняти людей через фінансову кризу.