Тимошенко сьогодні знову буде в телевізорі

Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у політичному ток-шоу «Майдан» на “5 каналі”.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єра Марина СОРОКА.

В рекламному ролику на “5 каналі” зазначається, що Ю.ТИМОШЕНКО відповідатиме на запитання відомих українських політологів, в тому числі Вадима КАРАСЬОВА, Володимира ФЕСЕНКА, Андрія ЄРМОЛАЄВА.

Запитання прем’єру зможуть поставити і громадяни, які знаходитимуться на прямому зв’язку зі студією з Майдану Незалежності.

Ток-шоу «Майдан» виходить у прямому ефірі «5 каналу» щонеділі о 19.15.