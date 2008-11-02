Тимошенко сьогодні знову буде в телевізорі
11:53, 02 листопада 2008Політика
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Запитання зможуть поставити і громадяни
Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у політичному ток-шоу «Майдан» на “5 каналі”.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єра Марина СОРОКА.
В рекламному ролику на “5 каналі” зазначається, що Ю.ТИМОШЕНКО відповідатиме на запитання відомих українських політологів, в тому числі Вадима КАРАСЬОВА, Володимира ФЕСЕНКА, Андрія ЄРМОЛАЄВА.
Запитання прем’єру зможуть поставити і громадяни, які знаходитимуться на прямому зв’язку зі студією з Майдану Незалежності.
Ток-шоу «Майдан» виходить у прямому ефірі «5 каналу» щонеділі о 19.15.
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