Тимошенко відкидає всі звинувачення Ющенка в її бік

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що необхідно припинити організовувати політичні телевізійні ток-шоу, оскільки у українських політиків, які беруть участь в них, відсутня культура ведення дискусії.

Про це вона сказала сьогодні в ефірі «5 каналу», говорячи про свої враження про участь в програмі «Свобода на Інтері» 31 жовтня. (У цій програмі брали участь також Президент Віктор ЮЩЕНКО, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, лідери парламентських фракцій та інші).

«Мені здається, що потрібно припинити такі формати передач. Не тому, що така погана свобода слова, у нас хороша свобода слова. Але, на жаль, у українських політиків не такий рівень, щоб мати культуру дискусії, культуру спілкування і не знищувати рейтинги і довіру людей до політиків таким чином, як відбулося на «Інтері» у п`ятницю. Соромно за політиків», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона сказала, що розчарована передачею, оскільки і вона, і люди чекали від передачі відповідей, яким чином влада спільно здійснюватиме дії із захисту України від кризи. «А в результаті вони побачили поливання брудом уряд і прем`єр-міністра», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ви бачили, як це виглядало – вся ця когорта проти прем`єр-міністра…», - сказала вона, зазначивши, що була шокована ситуацією, що виникла в ході ефіру.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що відкидає всі звинувачення Президента на її адресу і на адресу уряду.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що не можна було збирати політиків такого рівня в день хеловіна. «Я коли сиділа (на програмі), думала, що не можна було цю політичну тусовку «Інтеру» збирати в день хеловіна. Цей день поганий для політиків, тому що у них прокидаються якості, несумісні з нормальною політикою. Коли я сиділа на цій передачі, у мене було бажання не втручатися в цю сварку, а взяти крейду і як повісті «Вій» навколо себе крейдою коло намалювати, щоб якось захиститися від всього цього. Я думаю, що у людей було таке ж відчуття», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що, на жаль, в результаті передачі люди так і не отримали відповіді на запитання, що буде з внесками, гривнею, пільгами, зарплатою.

«Вони там взагалі нічого не почули, оскільки мені, як прем`єр-міністру, навіть слово не можна було вставити, коли йшов цей шквал бруду і звинувачень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.