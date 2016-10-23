Порошенко заявив, що заповнить е-декларацію протягом 9 днів

Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я 16 років заповнюю всі декларації, на відміну від багатьох борців із корупцією, й там усе відкрито», – заявив він.

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«Зараз форма електронної декларації не є досконалою, й мені вона так само не подобається, як і будь-кому, хто її заповнює, але це не є привід для того, щоби її не заповнювати. За ці дев’ять днів президент України Петро Порошенко за будь-яких обставин декларацію заповнить і оприлюднить», – зазначив Порошенко.