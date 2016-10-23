Порошенко заявив, що заповнить е-декларацію протягом 9 днів
20:36, 23 жовтня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що, незважаючи на недосконалу форму е-декларації, він заповнить її протягом 9 днів.
Порошенко: Я 16 років заповнюю всі декларації, на відміну від багатьох борців із корупцією / Фото УНІАН
Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.
«Я 16 років заповнюю всі декларації, на відміну від багатьох борців із корупцією, й там усе відкрито», – заявив він.
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«Зараз форма електронної декларації не є досконалою, й мені вона так само не подобається, як і будь-кому, хто її заповнює, але це не є привід для того, щоби її не заповнювати. За ці дев’ять днів президент України Петро Порошенко за будь-яких обставин декларацію заповнить і оприлюднить», – зазначив Порошенко.
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