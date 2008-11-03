Тимошенко назвала курс долара, на який точно вистачить резервів НБУ

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Національного банку України стабілізувати гривню на рівні 5,5 за долар.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі «5 каналу».

«Стабілізуйте гривню. Я вимагаю це зробити, щоб люди знали, що у них долар по 5,50 і вони можуть спокійно прогнозувати і планувати своє життя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що у НБУ для цього є необхідний запас валютних резервів.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що девальвація гривні неминуче призведе до зростання інфляції, оскільки ціна імпортних товарів зросте. У разі, якщо НБУ надалі девальвуватиме гривню, то уряд вестиме боротьбу з політикою Нацбанку.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що НБУ не повинен дозволяти комерційним банкам підвищувати відсотки за кредитами і знижувати за депозитами в односторонньому порядку. Те, що комерційні банки брали іноземні кредити під 7% і видавали під 20% в Україні, вона назвала грабуванням і звернулася до НБУ узяти під контроль це питання.