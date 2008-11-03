Тимошенко: а хто-небудь пробував лікуватися за 250 грн.?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству праці та соціальної політики посилити роботу із забезпечення ветеранів війни путівками на оздоровлення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні під час зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

«Враховуючи стан здоров`я та вік (ветеранів), ми повинні повернутися до нормальної практики придбання путівок, а не виділення компенсацій. При попередньому уряді компенсація була на рівні 200 грн., зараз – 250 грн. А хто-небудь пробував лікуватися за 250 грн.?», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, медичне обслуговування має стати пріоритетним напрямком у сфері соціального захисту ветеранів, учасників та інвалідів ІІ Світової війни.