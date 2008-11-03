Прокуратура запрошує нардепів на допит у зручний для них час

Народні депутати, які брали участь у подіях в приміщенні Апеляційного адміністративного суду Києва, а також у сутичці в Центральній виборчій комісії, не з’являються до прокуратури столиці для надання показів в рамках розслідування двох кримінальних справ, порушених за фактами вказаних подій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив начальник слідчого відділу прокуратури Києва Ярослав БЕНДИК.

«Під час розслідування кримінальних справ, порушених за фактами подій у вказаних державних установах, до слідчого відділу вже двічі запрошувалися в якості свідків народні депутати, які на той момент перебували і в Київському апеляційному адмінсуді, і в ЦВК», - сказав він, підкресливши, що депутатам у запрошеннях пропонувалося прийти на допит в будь-який зручний для них час з понеділка по п’ятницю.

«Проте на сьогоднішній день жоден з них на запрошення слідчих не відреагував», - зауважив Я.БЕНДИК, а тому, додав він, слідчі прокуратури змушені вже втретє також через Секретаріат Верховної Ради направити депутатам запрошення.

Я.БЕНДИК висловив сподівання, що «народні депутати прибудуть до слідчого відділу, виконають свій процесуальний обов’язок та нададуть покази щодо відомих їм обставин подій, і це сприятиме встановленню істини у справі».

Водночас керівник слідчого відділу нагадав, що, відповідно до закону України «Про статус народного депутата України», до парламентарія не можуть бути застосовані заходи, які обмежують його права і свободи без надання згоди Верховної Ради на притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК заявив, що група народних депутатів від БЮТ зайняла приміщення Апеляційного адміністративного суду Києва, блокуючи розгляд скарги на рішення про призупинення дії указу Президента щодо проведення дострокових виборів.

12 жовтня прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом втручання групи осіб, серед яких були народні депутати України, у діяльність Апеляційного адміністративного суду Києва та за фактом хуліганських дій.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

14 жовтня у ЦВК сталися сутички між правоохоронцями та народними депутатами від БЮТ.

Депутати стверджують, що правоохоронці у приміщенні ЦВК завдали тілесних ушкоджень парламентаріям.

У свою чергу керівник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ заперечив це, сказавши, що працює оперативно-слідча група, яка дасть оцінку подіям, що відбулися 14 жовтня у ЦВК. Він також повідомив, що під час сутичок постраждало 6 осіб.

17 жовтня прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час виконанням ними своїх службових обов’язків у будівлі ЦВК 14 жовтня.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.