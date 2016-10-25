Луценко не виключає передачу справ Майдану до Міжнародного кримінального суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

«Думаю, що й суспільство зацікавлене, щоби зрештою були притягнуті до відповідальності як виконавці, власне вбивці (Героїв Небесної Сотні – УНІАН), так і організатори цих безчинств. Я очікую від Сергія Горбатюка (керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ – УНІАН) та більш ніж 100 його підлеглих прогресу в цих справах, і не виключаю, що ці справи можуть бути за узгодженням з адвокатами Героїв Небесної Сотні передані до Міжнародного кримінального суду, делегація якого прибуде в Україну буквально цього тижня», – заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.

27 вересня 2016 року Святошинський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою 5 екс-«беркутівцям» ще на 60 діб.