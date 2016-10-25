Луценко не виключає передачу справ Майдану до Міжнародного кримінального суду
Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає передачу справ Майдану до Міжнародного кримінального суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.
«Думаю, що й суспільство зацікавлене, щоби зрештою були притягнуті до відповідальності як виконавці, власне вбивці (Героїв Небесної Сотні – УНІАН), так і організатори цих безчинств. Я очікую від Сергія Горбатюка (керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ – УНІАН) та більш ніж 100 його підлеглих прогресу в цих справах, і не виключаю, що ці справи можуть бути за узгодженням з адвокатами Героїв Небесної Сотні передані до Міжнародного кримінального суду, делегація якого прибуде в Україну буквально цього тижня», – заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.
10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.
Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.
27 вересня 2016 року Святошинський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою 5 екс-«беркутівцям» ще на 60 діб.