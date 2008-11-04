Турчинов: Ющенко продовжує війну проти Кабміну

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми звинуваченнями в недофінансуванні робіт з ліквідації наслідків повені продовжує інформаційну війну проти Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Все до копійки, яка залежить від Кабінету міністрів, надійде за призначенням, і, незважаючи на це, ми бачимо продовження фактично інформаційної війни проти Кабінету міністрів, спроби прикрити власну непродуману кадрову і адміністративну політику брехнею і компрометацією уряду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем`єр зазначив, що уряд своєчасно і в повному обсягу ще місяць тому перерахував місцевим адміністраціям постраждалих регіонів субвенції у розмірі 2,320 млрд. грн. Крім того, за його словами, для фінансування робіт з ліквідації наслідків повені з резервного фонду Кабінету міністрів було виділено додатково 145 млн. грн. О.ТУРЧИНОВ повідомив, що близько 600 млн. грн. з перерахованих коштів місцеві адміністрації ще не освоїли.

«Разом з тим голови місцевих адміністрацій звернулися до Кабінету міністрів з проханням виділити додатково 331 млн. грн. І незважаючи на те, що ще 600 млн. не освоєно, уряд вчора перерахував і ці 331 млн. грн. Таким чином, на сьогоднішній день на рахунках місцевих адміністрацій сконцентровано більш як 900 млн. грн.», - наголосив перший віце-прем`єр.

Водночас О.ТУРЧИНОВ зазначив, що в результаті перевірок Головного контрольно-ревізійного управління виявлено факти про використання не за призначенням 80 млн. грн. Крім того, перший віце-прем`єр нагадав, що губернатори не брали участі в засіданнях центрального штабу з ліквідації наслідків повені. «Я про це своєчасно інформував Президента і просив його відновити дисципліну, а також покарати голів обласних адміністрацій, які не виконують свої обов`язки і, більш того – порушують елементарну виконавську дисципліну. На жаль, я одержав лист від пана БАЛОГИ з відповіддю, що вони не бачать ніяких підстав для того, щоб посилити відповідальність губернаторів чи зробити їм догану, чи будь-які інші адміністративні стягнення», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ в черговий раз звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням організувати роботу голів адміністрацій, які на даний момент законодавчо підпорядковані главі держави. «Я звертаюся до Президента і голів адміністрацій – припиніть зловживання, почніть використовувати кошти, які без руху знаходяться на ваших рахунках в той час, коли Кабінет міністрів вимагає сильної консолідації фінансових ресурсів. Ми вимушені фактично миритися з тим, що колосальний ресурс – близько 1 млрд. грн. – не використовується місцевими адміністраціями», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що не задоволений темпами фінансування ліквідації наслідків липневої повені.

Глава держави зазначив, що досі уряд не профінансував компенсації у розмірі 124 млн. грн. жителям за зруйновані стихією будинки. «Уряд двічі змінював соціальні норми. Дододавався до того, що, очевидно, вже нічим фінансувати», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент дав уряду два дні для повного розрахунку з постраждалими. «Я з першим віце-прем`єром говорив годину тому – він мені дав слово, що фінансування буде відкрито. Я хотів би, щоб уряд тримав слово», – сказав Президент.