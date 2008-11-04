Томенко розібрався в кризі і знає, як рятуватися

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО відзначає важливість національних традицій і цінностей у подоланні фінансової кризи у конкретній країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив виступаючи під час дискусії на тему «Процес глобалізації і проблема збереження національної ідентичності в країнах ЧЕС», яка відбулася на засіданні 32-ї Генеральної Асамблеї ПАЧЕС (Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва) у Молдові.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що актуальність проблеми, яка обговорювалася, зумовлена ситуацією, що склалася сьогодні у світі.

«Очевидно, що зараз треба говорити не лише про світову фінансову кризу, а і про кризу уявлень про так звані «західні» цінності, які ще донедавна вважалися взірцем, який треба наслідувати і до якого прагнути. Мається на увазі вільний ринок, ліберальні правила торгівлі без обмежень й інші так звані “цінності західного світу”. Якщо популярно сказати, то сьогодні йдеться, як мінімум, про кризу голлівудської версії «правильного світу», - сказав заступник голови ВР.

За таких умов, на його думку, треба говорити про серйозний перегляд місця й ролі міжнародних організацій, які сьогодні не справляються з інститутами, які мали б забезпечувати оптимальний вихід із кризової ситуації.

«Водночас очевидно, що слова «національні традиції, цінності» стають більш значимими за сьогоднішніх обставин та змушують саме їх брати до уваги при пошуку проектів виходу із кризи кожної країни», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він також підкреслив, що при співвідношенні глобального і національного більшу роль повинні відігравати різноманітні «регіональні» проекти, зокрема такі, як ПАЧЕС.

«Це інструмент синхронізації і домовленості країн, що пов’язані або певною історією, традиціями, або певними економічними взаєминами, що дає можливість чіткіше сформулювати і зрозуміти, як реагувати на світові виклики», - сказав заступник голови українського парламенту.

На його переконання, період, коли країни «вищої ліги» визначали універсальну доктрину міжнародного співжиття, яку всі мусили виконувати, очевидно, завершився. «Тому сьогодні всі повинні розуміти, що мають змінюватися підходи «провідних» і «нових» країн світу. Адже світ не може сьогодні ділитися – використовуючи футбольну термінологію – на країни, що грають політику, і ті, що за них уболівають. Очевидно, що мусять бути визначені чіткі правила гри, щоб кожен розумів, що він є гравцем і впливає на ухвалення рішень», - сказав М.ТОМЕНКО.