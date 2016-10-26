У розвідці США назвали головну мету дій Путіна

Американський чиновник відповів, що витоки цієї політики та її мети варто шукати в історії СРСР або навіть царської Росії, передає РБК.

"Я думаю, що він думає про велику Росію, велику державу. Йому важливо, щоб до Росії ставилися як до такої ж наддержави, як і до США", - заявив Клеппер.

Глава Національної розвідки також заявив, що Росія й раніше намагалася впливати на результат президентських виборів у США. При цьому Клеппер вказав, що вважає цей вплив незначним, оскільки виборчий процес у Сполучених Штатах децентралізований і діє на рівні штатів та муніципальних утворень.

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Торкнувся чиновник і ситуації на Близькому Сході. Зокрема він заявив, що не здивується, якщо Росія зіб'є американський літак у разі створення безпольотної зони над Сирією. На його думку, це відбудеться, якщо в Москві побачать загрозу своїм силам на землі.

"Росія розмістила у Сирії дуже просунуту систему ППО. Вона б не стала це робити, якби не збиралася її використовувати", - заявив Клеппер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія розгортає в Сирії передову систему SA-23 Gladiator (за російською класифікацією ППО С-300ВМ "Антей-2500").

З-300ВМ "Антей-2500" — універсальна зенітна ракетна система далекої дії. Вона призначена для боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності, крилатими ракетами, а також для ураження літаків тактичної і стратегічної авіації. Дальність ураження - до 250 км.