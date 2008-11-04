У БЮТ вимовили слово «вибори», і навіть назвали час
Каші з Ющенком все одно не зварять...
Народний депутат України Віктор ТЕРЕН (фракція БЮТ) прогнозує проведення дострокових виборів до парламенту наприкінці весни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.
“Я особисто бачу в нинішній ситуації єдиний вихід – вибори парламентські, вони все-таки будуть. Вони будуть, очевидно, десь в кінці весни”, – сказав В.ТЕРЕН.
Він також зазначив, що найкращим варіантом вважає одночасне проведення парламентських і президентських виборів. “Якщо Президент не знаходить спільної мови з урядом, Президент не знаходить спільної мови з одним парламентом, не знаходить спільної мови з другим складом парламенту, якщо він конфронтує з усіма – від початку до кінця, то скільки можна міняти уряди, скільки можна міняти парламенти? За логікою, якщо сторона конфронтує з усіма, то цю сторону теж треба змінювати», – зазначив депутат.
На його думку, проведення виборів зараз, у період світової кризи, призведе до того, що до Верховної Ради пройдуть інші політичні сили, і “парламент поміняє стратегію, поміняє свою ідеологію”.
«Проходить в парламент ВІТРЕНКО, МОРОЗ, ЛИТВИН, який стане в позу людини, яка потрібна всій країні... Наступний парламент поміняє стратегію. Якщо ми говоримо за здоровий глузд, то я не можу зрозуміти, яким чином іти на ці ризики для України. І ця відсутність здорового глузду відчувається скрізь», – сказав В.ТЕРЕН.
Водночас депутат висловився за «відновлення помаранчевої коаліції». «Але нині ми не знайдемо спільної мови з Президентом, тому вирішення проблеми може бути через вибори», - наголосив він.