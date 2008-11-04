У БЮТ вимовили слово «вибори», і навіть назвали час

Народний депутат України Віктор ТЕРЕН (фракція БЮТ) прогнозує проведення дострокових виборів до парламенту наприкінці весни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

“Я особисто бачу в нинішній ситуації єдиний вихід – вибори парламентські, вони все-таки будуть. Вони будуть, очевидно, десь в кінці весни”, – сказав В.ТЕРЕН.

Він також зазначив, що найкращим варіантом вважає одночасне проведення парламентських і президентських виборів. “Якщо Президент не знаходить спільної мови з урядом, Президент не знаходить спільної мови з одним парламентом, не знаходить спільної мови з другим складом парламенту, якщо він конфронтує з усіма – від початку до кінця, то скільки можна міняти уряди, скільки можна міняти парламенти? За логікою, якщо сторона конфронтує з усіма, то цю сторону теж треба змінювати», – зазначив депутат.

На його думку, проведення виборів зараз, у період світової кризи, призведе до того, що до Верховної Ради пройдуть інші політичні сили, і “парламент поміняє стратегію, поміняє свою ідеологію”.

«Проходить в парламент ВІТРЕНКО, МОРОЗ, ЛИТВИН, який стане в позу людини, яка потрібна всій країні... Наступний парламент поміняє стратегію. Якщо ми говоримо за здоровий глузд, то я не можу зрозуміти, яким чином іти на ці ризики для України. І ця відсутність здорового глузду відчувається скрізь», – сказав В.ТЕРЕН.

Водночас депутат висловився за «відновлення помаранчевої коаліції». «Але нині ми не знайдемо спільної мови з Президентом, тому вирішення проблеми може бути через вибори», - наголосив він.